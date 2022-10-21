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14:43, 21 октября 2022Наука и техника

Российскую ЭТ-1Э испытали на атомных подлодках

ГНПП «Регион»: торпеду ЭТ-1Э испытали на атомных и дизельных подлодках

Фото: Олег Кулешов / РИА Новости

Новую электрическую торпеду ЭТ-1Э испытали на атомных и дизельных подлодках. Об этом ТАСС сообщил заместитель главного конструктора Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) «Регион» Дмитрий Бензорук.

«С точки зрения безопасности она (торпеда ЭТ-1Э) соответствует всем требованиям по безопасности размещения на носителях. У нас подтверждена эта безопасность в рамках ОКР (опытно-конструкторских работ), и мы уже при проведении испытаний работали со всех носителей военно-морского флота: с атомных подводных лодок и с дизельных подводных лодок», — заявил специалист.

Преимуществом ЭТ-1Э конструктор назвал ее улучшенные характеристики.

«За счет этого обеспечивается полноцеховое функционирование: ее можно запустить в цеху, "прогнать" все режимы работы, убедиться в том, что она нормально себя чувствует на всех эволюциях траектории и подтвердить ее работоспособность», — уточнил специалист.

Бензорук добавил, что ЭТ-1Э имеет модульную конструкцию.

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«Эта торпеда гораздо короче тех образцов, которые разрабатывались ранее. За счет применения новых технологий удалось сделать ее гораздо короче существующих образцов и получить порядка полутора метров запаса для размещения любого дополнительного оборудования. Она модульного исполнения, она может на себя брать дополнительные модули», — отметил специалист.

В сентябре генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что первая российская электрическая торпеда ЭТ-1Э отличается высокими транспортными характеристиками и способна работать в любой части Мирового океана.

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Иван Потапов
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