Стало известно о подлинности одежды Uniqlo на российских маркетплейсах

В пресс-службе Uniqlo подтвердили подлинность одежды бренда на сайте Lamoda

Представители Uniqlo рассказали о подлинности одежды на российских маркетплейсах. Соответствующий материал появился на сайте издания РБК Life.

Ранее стало известно, что на сайте онлайн-магазина Lamoda в продаже появилась продукция японского бренда. По словам сотрудников пресс-службы маркетплейса, товары являются оригинальными. Данную информацию подтвердили представители Uniqlo, отметив, что коллекции, представленные на сайте, были завезены в Россию до приостановки бизнеса. «Относительно сроков продаж и продукции нового сезона на данный момент у нас информации нет», — заявили они.

Кроме того, мужская, женская и детская одежда марки также появилась на сайтах маркетплейсов Ozon и CDEK.Shopping. В пресс-службе Uniqlo отметили, что ассортимент на данных площадках не имеет отношения к официальному представительству бренда на территории страны и не авторизован им. В свою очередь, в Ozon не смогли уточнить, продается одежда из старых коллекций или новых.

10 марта Uniqlo приостановила работу в России на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. 21 марта были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина. В официальном комментарии данное решение обосновывалось трудностями ведения бизнеса.