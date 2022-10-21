Мужчинам назвали самый надежный способ контрацепции

Уролог-андролог Мкртчян назвал вазэктомию самым надежным способом контрацепции

Вазэктомия (мужская стерилизация) — самый надежный способ контрацепции, рассказал уролог, андролог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Карен Мкртчян. В беседе с «Лентой.ру» он назвал преимущества и недостатки такого вида защиты от нежелательной беременности.

По словам Мкртчяна, при вазэктомии мужчине удаляют или перевязывают части семявыводящих протоков. После процедуры мужчина уже неспособен к оплодотворению, но полностью сохраняет сексуальную активность.

После операции яички продолжают работать и выделять тестостерон, объем спермы не меняется, но в ней больше нет сперматозоидов. Кроме того, вазэктомия никак не влияет на эрекцию

Карен Мкртчян уролог, андролог

Специалист рассказал, что оценить эффективность процедуры можно с помощью спермограммы — анализа количественных и качественных показателей спермы. Ее нужно сдавать через три месяца после проведения операции. После того как врач подтвердит эффективность операции, допустима незащищенная половая жизнь, но с предохранением от инфекций, передающимися половым путем.

Операция проходит под местной анестезией, пояснил Мкртчян. Во время ее проведения есть небольшой риск появления местных гематом, а в некоторых случаях может потребоваться повторная операция. Но главным минусом вазэктомии является то, что это практически всегда необратимый процесс.

Вазэктомию желательно проводить мужчинам старше 30 лет, которые уже имеют более двух детей. При этом необходимо предварительно проконсультироваться с психологом и обсудить возможные риски, в том числе необратимость процедуры Карен Мкртчян уролог, андролог

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