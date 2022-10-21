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09:36, 21 октября 2022Россия

Медведев ответил на вопрос Маска о ходе СВО

Медведев в ответ на вопрос Маска по Артемовску пригласил его в Москву на День Победы

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил американскому предпринимателю Илону Маску на вопрос о ходе спецоперации (СВО). Об этом он написал в Twitter.

«Увидимся в Москве в День Победы», — написал политик в ответ на вопрос о том, как обстоит ситуация в Артемовске. Он не уточнил, о каком конкретно дне идет речь.

До этого Маск оценил шутку Медведева, который высмеял отставку британского премьера Лиз Трасс. Зампред Совбеза тогда отреагировал на решение Трасс покинуть пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии страны фразой «пока, пока, поздравляю, латук». Так он присоединился к шутке жителей Великобритании, которые делали ставки: покинет ли Трасс пост премьера через 35 дней — время, за которое может сгнить салат-латук.

«Довольно хороший троллинг, если быть честным», — отреагировал на пост Медведева Маск.

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Анастасия Шейкина
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