Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:21, 21 октября 2022Мир

Маск оценил шутку Медведева про отставку Трасс

Маск оценил шутку Медведева об отставке премьер-министра Великобритании Трасс

Фото: Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск в своем Twitter-аккаунте положительно оценил шутку заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который высмеял отставку британского премьера Лиз Трасс.

Ранее Медведев отреагировал на решение Трасс покинуть пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии страны фразой «пока, пока, поздравляю, латук». Таким образом он подхватил шутку издания Daily Star, которое 14 октября запустило трансляцию «Сможет ли Лиз Трасс пережить салат латук?». Отмечается, что срок годности у латука составляет в среднем 35 дней.

Довольно хороший троллинг, если быть честным

Илон Маскамериканский предприниматель
Материалы по теме:
Фунт лиха. Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
Фунт лиха.Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
10 октября 2022
Трасс на раз не приходится. Британский премьер ушла в отставку через шесть недель после назначения. Что пошло не так?
Трасс на раз не приходится.Британский премьер ушла в отставку через шесть недель после назначения. Что пошло не так?
20 октября 2022

Отставка Трасс

20 октября Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Сообщая о принятом решении, она признала, что не справляется со своими обязанностями.

На фоне отставки Трасс глава Лейбористской партии Кир Стармер призвал провести досрочные парламентские выборы в Соединенном Королевстве. По его словам, это необходимо для того, чтобы прекратить «бардак», учиненный правительством Консервативной партии. Он также подчеркнул, что нынешнее правительство не имеет права продолжать свою деятельность, выбрав премьер-министра через внутрипартийное голосование.

В связи с этим стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернется из отпуска, чтобы вновь побороться за данный пост. Его возвращение в страну ожидается в предстоящие выходные.

Американский президент Джо Байден поблагодарил Трасс за ее работу, отметив, что Британия и США продолжат тесное сотрудничество после избрания нового премьера.

Автор китайского издания Global Times назвал уход Трасс со своего поста образцом неудач западной политики. Он добавил, что западная демократия показывает неспособность справляться с новыми вызовами, а смена лидеров в западных странах не поможет решить возникающие проблемы, если при этом не изменить образ мышления.

Материалы по теме:
Министр стиля. Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?
Министр стиля.Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?
17 июля 2021
Борис, ты не прав! Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
Борис, ты не прав!Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
24 января 2022

Реакция России

Член Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение о том, что уход Трасс приведет к девальвации поста премьера, если на него вновь будет баллотироваться экс-премьер Борис Джонсон.

Странным было бы возвращение ушедшего посреди скандала Бориса Джонсона в кресло премьера Британии с 45-дневным перерывом на заведомую «лузерку» Лиз Трасс. Это означало бы еще один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового, и к превращению его не более, чем в функцию, элемент политического декорума

Алексей Пушковчлен Совета Федерации России

Сенатор считает, что наиболее подходящим кандидатом на этот пост является бывший министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак. Пушков отметил, что у Сунака имеется опыт руководства министерством финансов, что в Британии нередко было пропуском на пост премьер-министра.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, в свою очередь, назвал скорое окончание премьерства Трасс закономерным, подчеркнув, что данный случай стал карикатурой на демократию. По его словам, приход нового премьер-министра Великобритании никак не повлияет на отношения с Россией.

Оружие России
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Маск оценил шутку Медведева про отставку Трасс
Россиянина осудили на шесть лет за попытку зарубить топором друга из-за алкоголя
Маск назвал сроки рецессии в США
Москвичи установили рекорд по одному виду ипотеки
Мобилизованный отец троих детей погиб в зоне СВО
В Херсоне рассказали о неудачных попытках наступления ВСУ
Индонезия назвала условие для приглашения Путина на G20
Психиатр назвала действенные способы побороть тревогу
Назван лучший кандидат в премьеры Британии
В Харькове произошли взрывы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.