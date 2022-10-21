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07:05, 21 октября 2022Мир

В Китае отставку Трасс назвали образцом неудач западной политики

GT: отставка Трасс показала неспособность западной демократии решать новые проблемы
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Китайское издание Global Times (GT) оценило новости об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Автор статьи назвал ее уход со своего поста образцом неудач западной политики, отметив, что западная демократия показывает неспособность справляться с новыми вызовами.

«Этот драматический поворот в ее политической жизни также можно рассматривать как образец неудач западной политики, когда англо-саксонская модель не в состоянии руководить миром, поскольку многолетняя практика западной демократии неспособна решить возникающие новые проблемы», — пишет издание.

В статье указывается, что Великобританию считают основательницей западной демократии, которая оказалась беспомощной при возникновении серьезных проблем.

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Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил, что нынешняя ситуация в Соединенном Королевстве настолько сложная, что внутриполитические проблемы не удается решить с помощью традиционного набора решений и институтов, в связи с чем возникает необходимость постоянно менять премьер-министров. По его словам, приемник Трасс также будет вынужден столкнуться с большим количеством трудностей и почти наверняка не сможет избежать совершения собственных ошибок.

По мнению автора статьи, смена лидеров в западных странах не поможет решить возникающие проблемы, если при этом не изменить образ мышления.

Ранее директор по аналитике КРОС и автор Национального индекса тревожностей Андрей Лебедев рассказал, какие проблемы скрывает в себе отставка премьера Великобритании Лиз Трасс. Лебедев сообщил, что увидел в этом событии трудности с Brexit, скрытые от самих британцев.

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Марина Совина
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