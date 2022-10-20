Байден прокомментировал отставку Трасс

Байден заявил, что отставка Трасс не повлияет на партнерство между Британией и США

Британия и США продолжат тесное сотрудничество, и отставка премьер-министра королевства Лиз Трасс не повлияет на партнерство между странами. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.

«Я благодарю премьер-министра Лиз Трасс за ее партнерство по целому ряду вопросов, в том числе по вопросу привлечения России к ответственности за ее войну против Украины», — прокомментировал политик отставку премьера.

Премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны подтвердила свою отставку 20 октября. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

Глава правительства упомянула, что будет продолжать выполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назван ее преемник на этой должности. По ее словам, выборы пройдут уже на следующей неделе.

Трасс находилась у власти меньше всех ее предшественников.

