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17:23, 20 октября 2022Россия

В Совфеде отреагировали на отставку Трасс

Сенатор Климов назвал курьезом новость об отставке премьер-министра Великобритании Трасс

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Новость об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс — курьез, свидетельствующий о вырождении политической культуры в Соединенном Королевстве. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, его реакцию публикуют «Известия».

Он назвал закономерной историю со стремительной отставкой британского премьера. «Происходящее ярко свидетельствует о степени серьезности всего, что происходит в странах исторического заката и вырождение этой политической культуры, в том числе в Великобритании, которая в свое время была чуть ли не родиной парламентаризма», — отметил сенатор.

По мнению Климова, отставка Трасс стала карикатурой на демократию. Климов допустил, что приход нового премьер-министра Великобритании не изменит отношения с Россией. Останется «примерно одно и то же», добавил он.

Недаром говорилось в свое время, что британские министры — пудели при Белом доме, резюмировал российский сенатор.

20 октября Трасс подтвердила свою отставку с поста премьер-министра Великобритании. Она признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера. Трасс находилась у власти 44 дня.

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Анна Щербакова
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