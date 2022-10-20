Британская оппозиция призвала к досрочным выборам

Лидер британской оппозиции Стармер призвал к досрочным выборам после отставки Трасс

Глава Лейбористской партии Кир Стармер призвал провести досрочные парламентские выборы в Соединенном Королевстве после отставки премьер-министра Элизабет Трасс, чтобы прекратить «бардак», учиненный правительством Консервативной партии. об этом сообщает ТАСС.

«Ну и бардак. Это не просто мыльная опера в верхушке партии тори, это наносит огромный ущерб нашей экономике и репутации нашей страны. А люди платят более высокие цены, более высокие проценты по ипотекам», — сказал Стармер.

Он также заявил, что нынешнее правительство не имеет права продолжать свою деятельность, выбрав премьер-министра через внутрипартийное голосование. Так к власти пришли Тереза Мэй, Борис Джонсон и Элизабет Трасс. Однако Мэй и Джонсон вскоре победили на выборах, получив вотум доверия народа.

По его словам, консерваторы «не могут ответить за свой новый бардак, вновь щелкнув пальцами и поменяв людей во главе без одобрения британского народа. Великобритания — не их личная вотчина, которой они могут управлять, как им вздумается».

Ранее стало известно, что Трасс подает в отставку с поста глава правительства Великобритании. Политик подтвердила, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.