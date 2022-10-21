Чемпион ОИ Уайлд заявил о незнании американцев о местонахождении Украины

Олимпийский чемпион Уайлд заявил, что многие американцы не знают, где находится Украина

Олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд заявил, что многие американцы не знают, где находится Украина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Знаете, большинство моих друзей в Америке… Как бы помягче сказать, не совсем образованные в некоторых вопросах... Не влияющих на их жизнь напрямую. Россия, Украина — где это вообще? Для них все это как конфликт на другой планете», — рассказал спортсмен. Уайлд подчеркнул, что чаще всего они задумываются о вещах из сферы их интересов.

20 октября Уайлд объяснил решение остаться в России. Сноубордист заявил, что нужен стране. Он добавил, что для него отъезд — это попытка убежать от проблем, а не способ решить их.

Уайлд родился в США, в 2012 году получил российский паспорт. В составе сборной России сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.