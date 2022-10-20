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10:26, 20 октября 2022Спорт

Олимпийский чемпион Уайлд объяснил решение остаться в России

Олимпийский чемпион Вик Уайлд заявил, что не жалеет о решении остаться в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд объяснил решение остаться в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сейчас мне хочется быть здесь как никогда раньше. Потому что, пожалуй, я нужен этой стране. Как и она мне», — заявил сноубордист. Он добавил, что для него отъезд — это попытка убежать от проблем, а не способ решить их.

Уайлд также рассказал, что друзья в России несколько раз призывали его уехать из страны. «Каждый второй мой знакомый обсуждал эту тему, особенно в последний месяц», — поделился сноубордист, отметив, что понимает волнение людей, думающих о переезде.

26 апреля Уайлд раскритиковал спортсменов, выступающих за отстранение россиян от международных турниров, и назвал их глупыми. «Им кажется нормальным войти в чью-то жизнь и сказать им, что они должны делать. Отстраняя нас, они думают, что дают нам надежду», — сказал он.

Уайлд родился в США, в 2012 году получил российский паспорт. В составе сборной России сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.

Ксения Курашкина
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