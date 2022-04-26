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Уайлд раскритиковал выступающих за отстранение россиян спортсменов

Вик Уайлд назвал глупыми спортсменов, выступающих за отстранение россиян от соревнований
Вик Уайлд

Вик Уайлд. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сноубордист Вик Уайлд раскритиковал спортсменов, выступающих за отстранение россиян от международных турниров. Его слова передает «Матч ТВ».

Он назвал глупыми атлетов, голосующих за недопуск россиян до соревнований. «Они думают, что могут помочь, делая больно другим людям. Им кажется нормальным войти в чью-то жизнь и сказать им, что они должны делать. Отстраняя нас, они думают, что дают нам надежду», — объяснил Уайлд. Он посоветовал таким спортсменам сфокусироваться на себе.

Уайлд родился в США, в 2012 году получил российский паспорт. В составе сборной России сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены не допущены до соревнований. В автоспорте, велоспорте и теннисе россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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