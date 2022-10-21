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08:31, 21 октября 2022Забота о себе

Гинеколог назвала запоры одним из симптомов распространенной женской болезни

Гинеколог Татьяна Сонина: запоры являются одним из симптомов кисты яичников

Фото: Jannes Jacobs / Unsplash

Запоры и затрудненное мочеиспускание являются одними из симптомов кисты яичников, рассказала акушер-гинеколог «СМ-Клиника» Татьяна Сонина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала малоизвестные признаки этой распространенной женской болезни.

Кисты яичников относятся к доброкачественным новообразованиям тканей железы, пояснила Сонина. Обычно они развиваются длительно, их размер может варьироваться от нескольких миллиметров до 20 и более сантиметров в диаметре. «Кисту яичников диагностируют у половины женщин детородного возраста с нерегулярным циклом и у трети тех, кто не жалуется на сбои менструального цикла, — утверждает врач. — Это достаточно частое нарушение репродуктивной сферы».

Кисты появляются по нескольким причинам: из-за гормональных нарушений, хронических воспалений, нарушений в работе иммунной системы

Татьяна Сонинаакушер-гинеколог

По словам Сониной, часто женщина не подозревает, что в ее организме развивается киста, пока не пройдет обследование. Но иногда симптомы болезни все же проявляются, и тогда их нельзя игнорировать.

Нарушения менструального цикла — самый яркий показатель большинства женских заболеваний, рассказала специалистка. При кисте менструация может задерживаться на сутки-двое. Затруднения мочеиспускания или запоры также могут сигнализировать о проблеме со здоровьем. Кроме того, при кисте бывают боли внизу живота, которые отдают в поясницу, паховую область, на внутреннюю поверхность бедра.

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«Важно своевременно и правильно поставить диагноз и получить адекватное лечение. В противном случае есть риск развития рака», — подчеркнула акушер-гинеколог.

Ранее акушер-гинеколог Светлана Быкова перечислила приводящие к женскому бесплодию болезни. Среди них она назвала воспаление придатков.

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Вера Владзиевская
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