Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:47, 21 октября 2022Бывший СССР

Зеленский подписал закон о добровольном воинском учете для женщин

Президент Зеленский подписал закон о постановке женщин на добровольный воинский учет

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщин на добровольный воинский учет. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из документа, украинки, чья профессия сходна с военно-учетной специальностью, могут быть поставлены на воинский учет по их собственному желанию, если им позволяет возраст и здоровье.

При этом, как стало известно ранее, такой свободы выбора не будет у гражданок Украины, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность: они будут обязаны встать на воинский учет. Как объяснили украинские законодатели, Киев решил отказаться от постановки на учет всего женского населения страны из-за желания избежать «излишнего социального напряжения и формирования негативного отношения к воинской обязанности».

В сентябре сообщалось, что Министерство обороны Украины решило перенести на 1 октября 2023 года сроки постановки женщин на воинский учет. Постановке на учет подлежат специалисты 7 профессий и 14 специальностей, среди которых химия, биология, телекоммуникации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Конгрессмен предупредил о максимальном приближении мира к ядерной войне
Студент спас друга от гибели в лапах медведя гризли
Глава UFC высказался о следующем сопернике Чимаева
В белгородском Шебекино восстановили электроснабжение после обстрела
В Полтавской области Украины объявили воздушную тревогу
Индия запустила способную нести ядерный боезаряд ракету
Слова Эрдогана о ракете сочли сигналом о повышении боеспособности Турции
Токсиколог предупредил о взаимодействии популярных напитков с лекарствами
Немецкий журналист назвал экономической поножовщиной действия Германии и Франции
В ООН оценили слова главы СНБО об исчезновении русского языка на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.