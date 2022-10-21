Зеленский подписал закон о добровольном воинском учете для женщин

Президент Зеленский подписал закон о постановке женщин на добровольный воинский учет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщин на добровольный воинский учет. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из документа, украинки, чья профессия сходна с военно-учетной специальностью, могут быть поставлены на воинский учет по их собственному желанию, если им позволяет возраст и здоровье.

При этом, как стало известно ранее, такой свободы выбора не будет у гражданок Украины, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность: они будут обязаны встать на воинский учет. Как объяснили украинские законодатели, Киев решил отказаться от постановки на учет всего женского населения страны из-за желания избежать «излишнего социального напряжения и формирования негативного отношения к воинской обязанности».

В сентябре сообщалось, что Министерство обороны Украины решило перенести на 1 октября 2023 года сроки постановки женщин на воинский учет. Постановке на учет подлежат специалисты 7 профессий и 14 специальностей, среди которых химия, биология, телекоммуникации.