Некоторые украинки получат возможность не вставать на воинский учет

Украинки, имеющие лишь родственную ВУС, смогут выбирать, вставать ли им на воинский учет

Годные к прохождению службы гражданки Украины, которые имеют лишь родственную военно-учетную специальность (ВУС), смогут сами решать, вставать ли им на воинский учет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее решение Верховной рады Украины.

«Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных», — говорится в тексте документа парламента страны.

Такой свободы выбора однако не будет у гражданок, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность: они будут обязаны встать на воинский учет.

Как объяснили украинские законодатели, Киев решил отказаться от постановки на учет всего женского населения страны из-за желания избежать «излишнего социального напряжения и формирования негативного отношения к воинской обязанности».

При этом в начале сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что гражданок страны будут ставить на воинский учет только на добровольной основе.