Захарова заявила о превращении Евросоюза в «пространство беззакония», где нарушают права

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о превращении Евросоюза (ЕС) в «пространство беззакония», где по политическим причинам нарушаются права граждан и иностранных инвесторов. Соответствующий комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Вызывает сожаление, что Евросоюз, объявивший себя главным стражем "порядка, основанного на правилах", все больше превращается в пространство беззакония, где по политическим причинам допускается несоблюдение прав зарубежных инвесторов и иностранных граждан», — говорится в сообщении.

В качестве наиболее наглядного примера Захарова привела реакцию Евросоюза на диверсии в отношении «Северных потоков». Она обратила внимание на то, что в заключениях Евросовета нет ни слова о необходимости проведения соответствующего расследования. По словам дипломата, это может свидетельствовать о «стойком нежелании узнать, кто стоит за терактами в отношении крупнейшего европейского инфраструктурного объекта».

Ранее Мария Захарова заявила, что принятые на заседании саммита Евросоюза решения подтвердили конфронтационный характер политики Брюсселя, который «по-прежнему пытается навязать всему миру свою концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подменяя тем самым базовые принципы международного права».