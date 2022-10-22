В Белгородской области комбайн наехал на мину

В Валуйском городском округе при наезде на мину пострадал водитель комбайна

В Валуйском городском округе Белгородской области водитель комбайна пострадал, наехав на мину. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что комбайнер наехал на мину, несмотря на наличие на месте предупреждающей таблички. Отмечается, что в результате взрыва мужчина получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

Ранее Гладков сообщал, что при обстреле со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области погибли два местных жителя и пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Позднее министр здравоохранения региона Андрей Иконников заявил, что число пострадавших увеличилось до 14.