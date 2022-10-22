Венгрия одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО до середины декабря

В правительстве Венгрии заявили, что Государственное собрание страны собирается ратифицировать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО до середины декабря. Об этом сказал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишет ТАСС.

«Главной задачей парламента сейчас является обеспечение стабильности венгерской экономики, но ратификация соответствующего предложения будет стоять на повестке дня во время осенней сессии», — пояснил Гуйяш.

Он также добавил, что «есть хороший шанс, что к этому времени парламент ратифицирует предложение о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, как проходит процесс вступления Швеции и Финляндии в альянс. По его словам, процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории объединения.