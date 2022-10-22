Киевлян предупредили об отключении отопления зимой

Зампред администрации Киева Пантелеев предупредил об отключении отопления зимой на время

Есть вероятность, что в зимний период в Киеве будут отключать отопление на несколько суток или недель. Об этом заявил зампред городской администрации Петр Пантелеев, его цитирует Telegram-канал издания Klymenko Time.

По данным Пантелеева, коммунальные службы украинской столицы уже готовятся к подобному развитию событий. «Такая вероятность есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты. Мы должны это понимать», — заключил зампред администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что попросил у Берлина помощи с мобильными пунктами обогрева и генераторами, которые могли бы помочь жителям во время отопительного сезона. Они станут резервным источником теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» предупредила жителей страны о тяжелой зиме: из-за предстоящего сложного отопительного сезона граждан призывают запастись теплыми вещами.