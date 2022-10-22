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12:00, 22 октября 2022Мир

Задержанный в Норвегии сын экс-главы РЖД объяснил найденный на яхте паспорт РФ

Сын экс-главы РЖД Якунин объяснил найденный на яхте российский паспорт забывчивостью
Владимир Якунин

Владимир Якунин. Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Задержанный в Норвегии за запуск дрона в районе Шпицбергена сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей объяснил найденный на яхте российский паспорт тем, что «забыл его в портфеле, с которым летал к маме более девяти месяцев назад». Об этом пишет РБК.

По словам его адвоката Антона Именнова, Якунин является гражданином Великобритании с 2015 года. С тех пор именно британский паспорт является его главным документом для перемещения по миру, уточнил защитник.

Якунин получает помощь от британских дипломатов, добавил Именнов. «Андрей благодарит всех за участие, однако ему уже оказывается дипломатическая помощь Великобритании, гражданином которой он является, этого более чем достаточно в настоящий момент», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что предпринимательская деятельность компании, сооснователем которой является Якунин, связана с международными проектами, среди них есть проекты и в России.

Ранее полиция Норвегии задержала в Хаммерфесте россиянина за то, что он управлял беспилотником в районе Шпицбергена. Им оказался 47-летний сын бывшего главы РЖД Андрей Якунин. Мужчине с российским и британским гражданством было предъявлено обвинение в нарушении закона о санкциях.

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Юлия Ямпольская
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