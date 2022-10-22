Суд Норвегии счел россиянином имеющего британское подданство бизнесмена Якунина

Суд Норвегии счел бизнесмена Якунина, имеющего британское подданство, гражданином России

Окружной суд Западного Финнмарка в Норвегии счел сына экс-главы РЖД Владимира Якунина — бизнесмена Андрея Якунина — гражданином России, несмотря на то, что он также имеет британское подданство и посещал страну именно в этом качестве. Об этом сообщает RTVI.

О задержании Якунина стало известно 19 октября. Его обвинили в запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа. Позже посольство России в Норвегии подтвердило эту информацию, отметив, что за помощью к ним бизнесмен не обращался.