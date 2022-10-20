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16:16, 20 октября 2022Мир

Посольство в Норвегии подтвердило задержание российского бизнесмена

Российское посольство в Норвегии подтвердило задержание бизнесмена Андрея Якунина

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Посольство России в Норвегии заявило, что получило от местной полиции подтверждении о задержании старшего сына экс-главы РЖД Владимира Якунина, бизнесмена и соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея, передает РИА Новости.

Как заявили дипломаты, за помощью к ним он не обращался.

«В норвежской полиции нам подтвердили, что задержанным является Андрей Якунин, ему предоставлен адвокат. За консульской помощью в посольство или российские генконсульства в Киркинесе и на Шпицбергене, задержанный или его представители не обращались», — рассказали в посольстве.

Там отметили, что находятся в контакте с норвежской полицией.

О задержании Якунина стало известно 19 октября. Его обвинили в запуске беспилотника во время отдыха на Шпицбергене в конце августа.

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Василий Мека
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