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00:30, 22 октября 2022Мир

Небензя отказался слушать речь постпреда Украины на заседании СБ ООН

Небензя заявил, что не будет слушать речь представителя Украины на заседании Совбеза ООН

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя отказался слушать речь представителя Украины на заседании Совета Безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах Совета Безопасности и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду», — заявил дипломат. Он пояснил, что такое решение связано с оскорбительными комментариями в адрес российских дипломатов в соцсетях. Небензя также подчеркнул, что подобные заявления украинских политиков говорят о «неспособности и неготовности Киева к какому-либо диалогу».

В июле постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совета Безопасности ООН после обвинений в адрес Москвы от главы Евросовета Шарля Мишеля.

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Марина Совина
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