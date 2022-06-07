Небензя покинул зал Совбеза ООН после обвинений главы Евросовета

Василий Небензя покинул зал СБ ООН после обвинений в адрес РФ от главы Евросовета Мишеля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совета Безопасности (СБ) ООН после обвинений в адрес Москвы от главы Евросовета Шарля Мишеля. Об этом сообщил зампостпреда Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Мишель еще и вопреки фактам обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», — написал дипломат.

Полянский также заявил, что представители Украины и западных государств озвучивают в адрес Москвы обвинения, которые остаются без доказательств.

Продовольственный кризис

Ряд специалистов связывает перспективы нехватки продовольствия в мире, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке в том числе и трудностями с экспортом зерна с Украины в условиях проведения российской военной операции.

Из-за конфликта на Украине порядка 13-15 миллионов человек в мире могут оказаться на грани голода. В 2019 году, в последний допандемийный год, в мире голодали 690 миллионов человек. При этом в 2020 году эта цифра достигла 811 миллионов. Генсек ООН Антониу Гутерриш признавал, что глобальный продовольственный кризис невозможно решить, пока на рынки не вернется сельскохозяйственная продукция из России и с Украины.

Украинские и западные политики обвинили в провоцировании гуманитарного кризиса Москву, которая в свою очередь считает происходящее последствием недальновидной политики Европы и США.

Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес Москвы, которые касаются продовольственного кризиса, — это перекладывание «с больной головы на здоровую». Он заявил, что российская сторона обращает внимание на намерение Запада «переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия».

Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы Владимир Путин Президент России

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин считает, что кризис на рынках продовольствия и топлива вызван не последними событиями на Украине.

По его мнению, ошибочные шаги были сделаны в Соединенных Штатах во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, а также в Европе, где расчет на краткосрочные контракты резко повысил цены на энергоносители.

У нас цены на продовольствие растут уже два года в мире. Есть ооновский индекс, который показывает, что за последние два года цены выросли больше чем на 70 процентов на продовольствие, причем значительная часть этого роста — больше 50 процентов — пришлась на период до февраля Максим Орешкин Помощник президента России по экономическим вопросам

Украинское зерно

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев настаивает на отводе российского флота от своих портов для начала экспорта зерна по Черному морю.

В качестве первого шага Россия должна отвести свои военно-морские силы, находящиеся в территориальных водах Украины Сергей Кислица Постоянный представитель Украины при ООН

Кроме того, киевские власти ожидают от Москвы гарантий ненападения на порты и торговые конвои в качестве условия для возобновления вывоза зерна, добавил Кислица. Он назвал недостаточными прозвучавшие ранее заявления России о гарантиях безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом заявлял, что «российская сторона совершенно не мешает Украине по железной дороге вывозить зерно» — через Польшу.

Российская сторона всегда была достаточно надежным экспортером зерна. Украина была достаточно надежным экспортером зерна. Российская сторона совершенно не мешает Украине по железной дороге вывозить зерно. Когда со стороны Польши идут эшелоны с оружием, никто не мешает им вывозить на этих же эшелонах обратно зерно туда Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Российский лидер в свою очередь заявил, что вывезти украинское зерно через Белоруссию является самым простым путем решения проблемы, однако для этого необходимо снять санкции с Минска.

По словам Путина, есть несколько вариантов вывоза украинского зерна: через порты, подконтрольные Украине, включая Одессу, через подконтрольные России порты на Азовском море, через Дунай и Румынию, а также через Венгрию и Польшу. При этом самым дешевым путем глава России считает вывоз зерна через Белоруссию, а оттуда уже в порты Прибалтики.

Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ — через Белоруссию, никто не мешает Владимир Путин Президент России