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Помощник Путина назвал причину кризиса на рынках продовольствия и топлива

Орешкин назвал ошибки в США и Европе причиной кризиса на рынках продовольствия и топлива

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Помощник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин назвал причину кризиса на рынках продовольствия и топлива. В беседе с RT чиновник рассказал, что это вызвано не последними событиями на Украине.

По его словам, ошибочные шаги были сделаны в США во время кризиса, вызванного пандемией, а также в Европе, где расчет на краткосрочные контракты резко повысил цены на энергоносители.

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«У нас цены на продовольствие растут уже два года в мире. Есть ооновский индекс, который показывает, что за последние два года цены выросли больше чем на 70% на продовольствие, причем значительная часть этого роста — больше 50% — пришлась на период до февраля», — отметил он.

Как добавил Орешкин, реагируя на пандемию, власти США перестарались и напечатали за два года шесть триллионов долларов, что составляет 40 процентов от их денежной массы. Еще одной причиной кризиса помощник Путина называет «санкционное безумие». Чиновник подчеркивает, что в отдельных европейских странах уровень инфляции превышает российский уровень. В пример он привел Эстонию, где инфляция составляет больше 20 процентов.

Бьют по себе

Максим ОрешкинПомощник президента России по экономическим вопросам

Ранее в МИД России рассказали, что частичный отказ Европейского союза (ЕС) от российской нефти, а также запрет на страхование российских торговых судов спровоцируют рост цен на топливо, дестабилизируют энергетические рынки и нарушат логистические цепочки. «Очередные преграды на пути российских товаров скажутся в том числе на поставках аграрной продукции. В конечном счете такие действия достигнут обратного результата — подорвут экономику и энергобезопасность ЕС. Ускорят надвигающийся глобальный продовольственный кризис, который Брюссель на словах стремится предотвратить», — отмечали в ведомстве.

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Варвара Кошечкина
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