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МИД рассказал о последствиях антироссийских санкций

МИД России заявил, что частичный отказ ЕС от российской нефти спровоцирует рост цен

Фото: Shutterstock

Частичный отказ Европейского союза (ЕС) от российской нефти, а также запрет на страхование российских торговых судов спровоцируют рост цен на топливо, дестабилизируют энергетические рынки и нарушат логистические цепочки. О последствиях антироссийских санкций рассказали в МИД РФ по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе 30-31 мая.

«Очередные преграды на пути российских товаров скажутся в том числе на поставках аграрной продукции. В конечном счете такие действия достигнут обратного результата — подорвут экономику и энергобезопасность ЕС. Ускорят надвигающийся глобальный продовольственный кризис, который Брюссель на словах стремится предотвратить», — заявили в ведомстве.

Ранее в МИД РФ заявили, что Евросоюз переродился из интеграционного объединения в инструмент сдерживания России в русле геополитических установок США и НАТО. Министерство обвинило ЕС в подталкивании Киева «к краю пропасти». В ведомстве указали, что объединение «поддерживает его воинственные амбиции неопределенными обещаниями интеграции в ЕС, поставками смертоносных вооружений».

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Анжелика Бережная
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