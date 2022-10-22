Американец дважды ударил лежащего на льду россиянина Кучерова в матче НХЛ

Американец Ткачук дважды ударил лежащего на льду россиянина Кучерова в матче НХЛ

Американский форвард «Флорида Пантерс» Мэттью Ткачук грязно сыграл против российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В овертайме американец нарушил правила против соперника, помешав тому выйти один на один с вратарем. Кучеров ударился о борт и оказался на льду, после чего Ткачук дважды ударил лежащего россиянина.

Ткачук заработал удаление, а «Тампа» реализовала большинство и вырвала победу со счетом 3:2. В основное время матча Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Российский нападающий в нынешнем сезоне провел пять матчей в регулярном чемпионате. Форвард не забросил ни одной шайбы, но сделал семь голевых передач.