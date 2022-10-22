Мэр Николаева призвал жителей покинуть город

Мэр украинского Николаева Сенкевич призвал жителей покинуть город до конца боевых действий

Жители Николаева должны покинуть город из-за разрушений и не возвращаться до завершения активных боевых действий на территории Украины. Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает РИА Новости.

По его словам, в городе есть риск разрушения домов и инфраструктуры, что будет опасным для жизни людей.

«Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктуры, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве», — сообщил Сенкевич.

Кроме того, мэр города также порекомендовал жителям, которые решили оставаться, сделать запас воды и еды на неделю.

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