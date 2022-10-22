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16:44, 22 октября 2022Россия

В России подписали постановление о мерах поддержки мобилизованных

Премьер-министр России Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

22 октября правительство России утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.

Согласно документу, мобилизованным предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

Ранее стало известно, что кабмин разрабатывает меры для поддержки малого и среднего бизнеса в ходе частичной мобилизации. Министерства уже получили соответствующие поручения на совещании у первого зампреда правительства Андрея Белоусова 28 сентября.

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Сергей Истомин
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