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14:54, 22 октября 2022Бывший СССР

На Украине призвали Запад предоставить ВСУ системы ПВО

Премьер Украины Шмыгаль призвал Запад предоставить Киеву системы ПВО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает от Запада предоставления систем ПВО и средств противодействия беспилотникам. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, в первую очередь Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в средствах ПВО. «С нетерпением ожидаем следующей партии поставок боеприпасов и, конечно, очередной системы», — добавил Шмыгаль, выразив надежду, что она поступит уже в ноябре.

Украинский премьер заявил, что Россия якобы задействует дроны-камикадзе, «которые сложно сбивать». В числе других срочно необходимых Киеву товаров, помимо оружия, политик назвал генераторы, отопители и оборудование для водоснабжения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что, оказывая военную помощь Киеву и накачивая Украину оружием, НАТО приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Москвой. По словам дипломата, страны альянса, словно соревнуясь друг с другом, продолжают поставлять Киеву вооружение и боеприпасы.

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Сергей Истомин
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