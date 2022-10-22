На Украине призвали Запад предоставить ВСУ системы ПВО

Премьер Украины Шмыгаль призвал Запад предоставить Киеву системы ПВО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает от Запада предоставления систем ПВО и средств противодействия беспилотникам. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, в первую очередь Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в средствах ПВО. «С нетерпением ожидаем следующей партии поставок боеприпасов и, конечно, очередной системы», — добавил Шмыгаль, выразив надежду, что она поступит уже в ноябре.

Украинский премьер заявил, что Россия якобы задействует дроны-камикадзе, «которые сложно сбивать». В числе других срочно необходимых Киеву товаров, помимо оружия, политик назвал генераторы, отопители и оборудование для водоснабжения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что, оказывая военную помощь Киеву и накачивая Украину оружием, НАТО приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Москвой. По словам дипломата, страны альянса, словно соревнуясь друг с другом, продолжают поставлять Киеву вооружение и боеприпасы.

