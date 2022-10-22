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12:04, 22 октября 2022Наука и техника

ВСУ начали использовать шведские ПКР RBS-17 против наземных целей

The Drive: ВСУ используют шведские ПКР RBS-17 против наземных целей

Фото: wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать противокорабельные ракеты (ПКР) Robotsystem 17 (RBS-17), поставленные Швецией, против наземных целей. Об этом пишет The Drive.

Американское издание обратило внимание на размещенный в сети ролик, в котором оператор применяет ракету в сторону наземной цели, а не морской.

«Прежде чем оператор успевает вернуться, ракета запускается в сторону неизвестной цели, но, учитывая, что поблизости нет водоемов, ролик фактически подтверждает, что украинские силы используют RBS-17 против наземных целей», — пишет Drive.

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В публикации отмечается, что RBS-17 создана на основе AGM-114 Hellfire, изначально разрабатываемой как противотанковая ракета.

В октябре источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что в НАТО доработали советские зенитные ракетные комплексы «Бук» и «Оса-АКМ», которые в настоящее время представляют наибольшую опасность для российской фронтовой авиации, принимающей участие в специальной военной операции на Украине.

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Иван Потапов
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