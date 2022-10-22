Российская авиация уничтожила украинский самолет

Минобороны РФ: экипаж истребителя Су-30СМ уничтожил украинский самолет

Российский истребитель Су-30СМ уничтожил украинский самолет. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что экипажи провели патрулирование в заданном районе.

Ранее воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский Миг-29, а также ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.

