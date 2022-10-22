Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:21, 22 октября 2022Россия

Российская авиация уничтожила украинский самолет

Минобороны РФ: экипаж истребителя Су-30СМ уничтожил украинский самолет

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Российский истребитель Су-30СМ уничтожил украинский самолет. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что экипажи провели патрулирование в заданном районе.

Ранее воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский Миг-29, а также ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Американский офицер назвал способ парализовать ВСУ
Стало известно об отказе российским лыжникам в допуске к международным турнирам
Российская авиация уничтожила украинский самолет
Соведущий Малышевой назвал мешающие сну препараты
В Белгородской области комбайн наехал на мину
Названа причина ухода Ху Цзиньтао с церемонии закрытия съезда КПК
Мэр Николаева призвал жителей покинуть город
Брат Нурмагомедова одержал победу в бою UFC
Италия пообещала помочь Украине в случае серьезной угрозы
Россиянин получил ножевое ранение во время драки в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.