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15:53, 22 октября 2022Бывший СССР

На Украине более миллиона абонентов остались без света

Около 1,5 миллиона абонентов остались без света в шести областях Украины

Фото: Kato Blackmore / Unsplash

После того как Вооруженные силы России нанесли удары по украинской инфраструктуре, около 1,5 миллиона абонентов остались без света в шести областях Украины. Об этом сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в Telegram.

«На данный момент в Хмельницкой области отключено 672 тысячи абонентов, в Николаевской — 188 400, в Волынской области — 102 тысячи, в Черкасской — 242 тысячи, в Ровенской — 174 790 и в Одесской — 10 500», — заявил Тимошенко.

Общее количество отключенных от электроснабжения абонентов составляет более 1 миллиона 451 тысячи.

22 октября сообщалось о новых взрывах на объектах инфраструктуры в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской областях. Местные жители проинформировали о перебоях с электричеством и связью.

Города Украины были атакованы ракетными ударами со стороны России утром 10 октября. Под удары попали объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей.

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Татьяна Антоненко
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