«Русская весна»: бойцы группировки «Отважные» применили ТОС-1А «Солнцепек» против ВСУ

Бойцы группировки «Отважные» ВС России применили против украинских военных на старобельском направлении огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Видео использования оружия публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Сообщается, что удар по бойцам ВСУ был нанесен в тот момент, когда они производили перегруппировку для попытки прорыва обороны российских войск.

Система «Солнцепек» основана на вакуумных боеприпасах повышенной мощности. Они распыляют аэрозольное облако горючего вещества, которое поджигается специальным зарядом. Образующийся огненный шар создает в эпицентре взрыва зону высокого давления. Это позволяет термобарическим боеприпасам проникать в места, недоступные для осколочных. Один залп ТОС-1А накрывает четыре квадратных километра, а взрывные волны «накладываются» друг на друга, усиливая поражающий эффект.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что группа из 10 западных наемников была уничтожена при помощи системы «Солнцепек» после того, как попала в ловушку, устроенную ВС России.