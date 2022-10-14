В Запорожье рассказали о попавших в ловушку иностранных наемниках

Рогов заявил о попавших в ловушку иностранных наемниках в Запорожской области

Иностранные наемники попали в ловушку в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, группа из 10 западных наемников оказалась в ловушке на Запорожской линии боевого соприкосновения после того, как совершила вылазку на российские позиции в районе населенного пункта Пологи. «Их запустили, после чего начался бой», — заявил Рогов.

Он также опубликовал видео, как утверждается, с нашлемной камеры погибшего западного наемника. «Видно, что иностранные "дикие гуси" получили серьезный отпор. У них были раненые, а также погибшие. Когда же наемники попытались отступить, их накрыла тяжелая огнеметная система "Солнцепек"», — добавил Рогов.

12 октября стало известно о гибели на Украине американского наемника Дейна «Птицы» Партриджа из Айдахо. Мужчина прибыл из США 27 апреля. Неделю назад он получил серьезную черепно-мозговую травму от осколков в Северодонецке. Партриджа ввели в кому, однако иностранный наемник скончался 3 октября.

13 октября представители Госдепартамента подтвердили, что не так давно в Донбассе погиб гражданин США. При этом там не стали раскрывать подробности случившегося из уважения к частной жизни семьи погибшего.

Официальных публичных данных о бойцах-добровольцах США на Украине нет, хотя представитель посольства Украины в Вашингтоне еще в марте говорил о том, что четыре тысячи человек проявили интерес к тому, чтобы поучаствовать в боях.