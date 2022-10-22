Приветствие бывшего и нового российских вице-премьеров попало на видео

Приветствие главы «Роскосмоса» Борисова и вице-премьера Мантурова попало на видео

Бывший вице-премьер России Юрий Борисов и новый вице-премьер страны Денис Мантуров поприветствовали друг друга на космодроме «Восточный». Соответствующее видео опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

Борисов, ныне Глава «Роскосмоса», и экс-министр промышленности и торговли Мантуров приняли участие в первом запуске спутника проекта «Сфера». Затем Мантуров вместе с губернатором Амурской области Василием Орловым осмотрели несколько заводов, чтобы ознакомиться с ходом реализации крупных инвестиционных проектов.

В июле по указу президента России Владимира Путина на место главы «Роскосмоса» пришел Борисов, ранее занимавший в правительстве пост вице-премьера, отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс.

Кроме того, Госдума утвердила кандидатуру главы Минпромторга Мантурова на должность вице-премьера. За его кандидатуру проголосовали 394 депутата, против — никто, один человек воздержался. После утверждения Мантуров заявил, что окончательное распределение его обязанностей на новом посту определит премьер-министр Мишустин.