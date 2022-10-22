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19:23, 22 октября 2022Силовые структуры

В Якутске убили и расчленили вернувшегося из зоны СВО военного

В Якутске во время застолья убили и расчленили вернувшегося из зоны спецоперации мужчину

Фото: СУ СК РФ по РС (Я)

В Якутске во время застолья убили и расчленили вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО) мужчину. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным Следственного комитета России (СКР), задержаны двое подозреваемых — 23-летний и 31-летний мужчины. Компания распивала спиртные напитки, в какой-то момент мужчины поссорились. Убийство было совершено по предварительному сговору. Тело погибшего расчленили и выбросили в мусорный контейнер. Останки, как уточняет «Подъем», обнаружили в мусоровозе и в квартире убийц.

В данный момент злоумышленники заключены под стражу.

В январе полиция задержала мужчину, убившего военного на танцах в ночном клубе Выборга. Между 37-летним военным и 28-летним молодым человеком произошла ссора, в ходе которой военный был ранен ножом в грудь. Мужчина смог дойти до администратора, ему вызвали скорую, но спасти пострадавшего не удалось.

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Алина Гончарова
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