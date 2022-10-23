Раскрыты характеристики iPhone 15 Ultra

Инсайдер: запланированный на 2023 год iPhone 15 Ultra будет изготовлен из титана

Apple выпустит первый смартфон с корпусом из титана в 2023 году. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты издания сослались на отчет известного инсайдера LeaksApplePro. В своем Twitter автор раскрыл отличительную особенность запланированного на 2023 год смартфона Apple — по его информации, iPhone 15 Ultra получит изготовленный из титана корпус.

По словам журналистов, использование титана характерно для премиальных устройств — считается, что 15 Ultra окажется самым дорогим смартфоном Apple. Уточняется, что американская компания уже использовала титан в своих гаджета — так, в сентябре были выпущены умные часы Apple Watch Ultra, которые получили корпус из титана. Также считается, что в прошлом Apple тестировала применение титана в iPhone.

Актуальные смартфоны Apple базовой серии имеют корпус, изготовленный из алюминия, премиальной линейки — из стали. «Преимущество титана перед нержавеющей сталью заключается в том, что этот материал придает iPhone превосходную прочность и повышенную устойчивость к царапинам без дополнительного веса», — отметили авторы.

В конце сентября LeaksApplePro заявил, что осенью 2023 года Apple выпустит флагман iPhone 15 Ultra. Девайс должен первым в истории смартфонов Apple получить поддержку записи видео в разрешении 8К.