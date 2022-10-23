Минобороны доложило об остановке атаки ВСУ на южно-донецком направлении
Российские войска артиллерийским огнем остановили атаки двух ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных танками, на южно-донецком направлении. Об этом в воскресенье, 23 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
Как заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военные уничтожили 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля. Они остановили войска украинской стороны, а также рассеяли их.
Конашенков уточнил, что российские войска были атакованы в направлениях Новомихайловки, Никольского и Славного Донецкой Народной Республики (ДНР).
Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили в воздухе шесть снарядов ракетной системы залпового огня HIMARS в районах Каховка Херсонской области и Сватово Луганской народной республики, а также склады боеприпасов ВСУ в Херсонской области и ДНР, Харьковской области и Николаеве.