Минобороны доложило об остановке атаки ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны сообщило об уничтожении 40 украинских военных при остановке атаки ВСУ

Российские войска артиллерийским огнем остановили атаки двух ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных танками, на южно-донецком направлении. Об этом в воскресенье, 23 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военные уничтожили 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля. Они остановили войска украинской стороны, а также рассеяли их.

Конашенков уточнил, что российские войска были атакованы в направлениях Новомихайловки, Никольского и Славного Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили в воздухе шесть снарядов ракетной системы залпового огня HIMARS в районах Каховка Херсонской области и Сватово Луганской народной республики, а также склады боеприпасов ВСУ в Херсонской области и ДНР, Харьковской области и Николаеве.

