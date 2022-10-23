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15:11, 23 октября 2022Россия

Минобороны доложило об остановке атаки ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны сообщило об уничтожении 40 украинских военных при остановке атаки ВСУ

Фото: Natalia Rozhniativska / Reuters

Российские войска артиллерийским огнем остановили атаки двух ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных танками, на южно-донецком направлении. Об этом в воскресенье, 23 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военные уничтожили 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля. Они остановили войска украинской стороны, а также рассеяли их.

Конашенков уточнил, что российские войска были атакованы в направлениях Новомихайловки, Никольского и Славного Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили в воздухе шесть снарядов ракетной системы залпового огня HIMARS в районах Каховка Херсонской области и Сватово Луганской народной республики, а также склады боеприпасов ВСУ в Херсонской области и ДНР, Харьковской области и Николаеве.

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Сергей Истомин
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