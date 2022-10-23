Дома в Иркутске остались без света из-за падения Су-30

Из-за крушения самолета Су-30 в Иркутске на жилой дом около 150 домов остались без света

Названы последствия падения Су-30 в Иркутске для местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за крушения военного самолета Су-30 в Иркутске около 150 домов остались без электрической энергии. В сообщении пресс-службы правительства Иркутской области говорится, что жилые дома в микрорайоне были обесточены.

Также представители правительства отметили, что для местных жителей подготовлен пункт временного размещения. Уточняется, что в результате происшествия никто из проживающих в микрорайоне не пострадал.

Ранее очевидица инцидента рассказала, что ощущения во время падения военного самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске можно было сравнить с землетрясением. Самолет Су-30 потерпел крушение в жилом квартале Иркутска в воскресенье, 23 октября.