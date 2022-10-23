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15:05, 23 октября 2022Россия

Очевидица описала момент падения самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске

Жительница Иркутска сравнила момент падения самолета Су-30 на жилой дом с землетрясением
СюжетСу-30 упал на жилой дом в Иркутске

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ощущения во время падения военного самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске можно было сравнить с землетрясением. Так момент крушения воздушного судна в разговоре с «Лентой.ру» описала местная жительница, которая работает в продуктовом магазине неподалеку от места инцидента. Она поделилась подробностями случившегося.

Тряхнуло так, как в последнее землетрясение было

жительница Иркутска

«Мы выбежали на улицу — люди бегут по Советскому переулку, едут в сторону крушения, плачут. Там очень много разных служб, вся улица в службах», — рассказала очевидица.

Самолет Су-30 потерпел крушение в жилом квартале Иркутска в воскресенье, 23 октября. В МЧС сообщили, что после падения начался пожар на площади 200 квадратных метров.

В результате катастрофы погибли два пилота. В экстренных службах агентству ТАСС сообщили, что жертв среди населения нет. Информацию подтвердил глава региона Игорь Кобзев в Telegram. Губернатор добавил, что сам работает на месте инцидента. По его словам, самолет упал на частный жилой дом на две семьи.

По факту крушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Согласно данным ведомства, воздушное судно принадлежало авиапредприятию и выполняло испытание без боекомплекта.

Это уже второе подобное происшествие в России за неделю. 17 октября в Ейске военный самолет Су-34 упал в жилом квартале дома. По официальным данным, 14 человек погибли, еще 42 — пострадали. Министерство обороны назвало причиной произошедшего возгорание двигателя при взлете.

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Мария Сметанина
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