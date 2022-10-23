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06:29, 23 октября 2022Интернет и СМИ

Байдену придумали неожиданное прозвище по итогам его правления

Телеведущий Fox News Бонджино назвал Джо Байдена «королем хаоса» по итогам его правления
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Ведущий американского телеканала Fox News Дэн Бонджино оценил итоги первого срока правления президента США Джо Байдена и придумал главе государства неожиданное прозвище.

Журналист задался вопросом, какие лозунги будет использовать американский лидер в предвыборной риторике. «Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово? Инфляция была 1,4 процента, когда я прихожу к власти, сейчас всего 8,4 процента», — сыронизировал Бонджино.

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Телеведущий обратил внимание, что за первый срок президентства Байдена в США упали показатели образования, страна добилась рекордных отметок по количеству смертей от передозировки наркотиками. В завершение Бонджино назвал президента «королем хаоса».

4 октября Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в ноябре 2024 года. Несмотря на просьбы своих сторонников, до этого момента он воздерживался от прямых заявлений о выдвижении кандидатуры.

При этом, по результатам опроса Fox News, лишь 33 процента американцев выразили готовность подержать нынешнего президента США на предстоящих в 2024 году выборах главы государства.

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Марина Совина
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