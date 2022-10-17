Назван процент поддерживающих Байдена американцев

Fox News: лишь 33 процента американцев готовы проголосовать за Байдена в 2024 году

Лишь 33 процента американцев выразили готовность подержать нынешнего президента США Джо Байдена на предстоящих в 2024 году выборах главы государства, свидетельствуют данные опроса телеканала Fox News.

Так, более половины (54 процента) опрошенных граждан выбрали проголосовать «за кого-то другого», около 10 процентов заявили, что пока не определились с тем, кого предпочли бы видеть главой Белого дома.

«Это приблизительный подсчет, который демонстрирует, что часть демократов возлагают надежды на более достойного кандидата, чем Байден, тогда как республиканцы категорично настроены против его переизбрания», — заявил один из авторов исследования Крис Андерсон.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Байден в разговоре с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что пойдет на второй срок. Позже Белый дом подтвердил намерение президента переизбираться в 2024 году.