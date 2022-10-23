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16:46, 23 октября 2022Спорт

Макгрегор бросил вызов Махачеву

Макгрегор заявил, что разработал инструменты, которые могут победить чемпиона UFC Махачева

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) бросил вызов новому чемпиону UFC в легком весе, россиянину Исламу Махачеву.

Спортсмен заявил, что разработал специальные инструменты, которые могут победить Махачева. «Опыт против дерьма. Удары по лицу из клинча и удары по мозгам снизу. Остальную часть моего репертуара вы знаете. Стальная левая нога. Ответные удары руками. Контроль запястья», — рассказал он.

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22 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой удушающим приемом. Бой прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе.

Махачев провел в UFC 13 поединков, потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). В активе Макгрегора 28 боев по правилам ММА, в которых он одержал 22 победы. Последних раз ирландец выходил в октагон в июле прошлого года, проиграв американцу Дастину Порье.

Анастасия Борисова
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