Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Москве

СК завел уголовное дело после ДТП, в котором погибла беременная женщина и ее 5-летний сын

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на западе Москвы, в котором водитель на большой скорости насмерть сбил беременную женщину с пятилетним сыном. Об этом сообщает столичный главк Следственного комитета (СК) России.

«Солнцевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ», — говорится в Telegram-канале ведомства. Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Ему может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В настоящее время следователи формируют документы для автотехнической судэкспертизы и допрашивают очевидцев. В ходе расследования предстоит установить, находился ли мужчина в состоянии опьянения.

Смертельное ДТП произошло вечером 22 октября Москве на улице Богданова. 37-летний мужчина за рулем Audi A6 сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе​​​. Женщина 1980 года рождения и мальчик 2017 года рождения скончались на месте. от удара их отбросило почти на 100 метров от пешеходного перехода. Позднее было установлено, что женщина была беременна.