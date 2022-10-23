Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:08, 23 октября 2022Мир

В Эстонии стремительно выросло число нуждающихся в социальном пособии

ERR: в Эстонии стремительно выросло число нуждающихся в социальном пособии

Фото: Pixabay

Число нуждающихся в прожиточном пособии в Эстонии стремительно выросло на фоне прибытия в страну беженцев с Украины и повсеместным ростом цен из-за подорожания электроэнергии. Об этом сообщил портал ERR, передает РИА Новости.

Так, с января по сентябрь нынешнего года департамент социального страхования одобрил 75 564 ходатайства, выплаты по которым составили более 27 миллионов евро. «Это люди или семьи, чей ежемесячный нетто-доход после вычета всех расходов на жилье составляет не более 200 евро на человека», — говорится в сообщении.

Также портал указывает, что рост числа заявлений на прожиточные пособия связан с прибытием в страну украинских беженцев и повсеместным ростом цен в связи с подорожанием электроэнергии.

Ранее власти Эстонии призвали Евросоюз увеличить военные поставки Киеву. Как заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу, Эстония предоставляет Украине наибольший объем помощи в виде поставок оружия на душу населения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области пообещали освободить еще три украинских региона
Стало известно о передаче Израилем Киеву данных разведки для борьбы с дронами
Джонсон отказался участвовать в выборах нового премьер-министра Великобритании
Москвичей предупредили о снеге на следующей неделе
Доктор Мясников оценил вред от просмотра телевизора перед сном
Зеленский ответил на новости о подготовке ВСУ провокации с «грязной бомбой»
Иран поставит России 40 газовых турбин
В европейской стране предложили выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
В Эстонии стремительно выросло число нуждающихся в социальном пособии
Появились подробности драки Чимаева и брата Нурмагомедова на турнире UFC
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.