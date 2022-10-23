ERR: в Эстонии стремительно выросло число нуждающихся в социальном пособии

Число нуждающихся в прожиточном пособии в Эстонии стремительно выросло на фоне прибытия в страну беженцев с Украины и повсеместным ростом цен из-за подорожания электроэнергии. Об этом сообщил портал ERR, передает РИА Новости.

Так, с января по сентябрь нынешнего года департамент социального страхования одобрил 75 564 ходатайства, выплаты по которым составили более 27 миллионов евро. «Это люди или семьи, чей ежемесячный нетто-доход после вычета всех расходов на жилье составляет не более 200 евро на человека», — говорится в сообщении.

Также портал указывает, что рост числа заявлений на прожиточные пособия связан с прибытием в страну украинских беженцев и повсеместным ростом цен в связи с подорожанием электроэнергии.

Ранее власти Эстонии призвали Евросоюз увеличить военные поставки Киеву. Как заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу, Эстония предоставляет Украине наибольший объем помощи в виде поставок оружия на душу населения.