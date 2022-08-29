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Эстония призвала ЕС увеличить военные поставки Киеву

Welt: глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал ЕС увеличить поставки оружия на Украину
Урмас Рейнсалу

Урмас Рейнсалу. Фото: Lehtikuva / Saara Peltola / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен увеличить военные поставки Киеву. С таким призывом обратился глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, передает Welt.

«Нам необходимо поставлять больше оружия на Украину. Эстония предоставляет Украине наибольший объем помощи в виде поставок оружия на душу населения. Конечно, мы будем рады, если другие страны последуют этому примеру», — заявил сотрудник ведомства.

По его словам, страны «стоят перед лицом огромных перемен», что психологически трудно также для Германии, однако и ей следует нарастить военную помощь Украине. Рейнсалу добавил, что Швеция и Финляндия аналогично перестраиваются.

«Мы должны действовать быстро сейчас, мы не можем ждать… Все мы все еще делаем слишком мало. Мы не должны успокаиваться на том, что отправили несколько танков», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Великобритания собирается отправить Украине подводные беспилотники. Отмечается, что аппараты предназначены для разминирования подходов к портам в Черном море. Также уточняется, что они способны работать на глубину до 100 метров.

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Алевтина Запольская
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