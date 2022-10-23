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11:53, 23 октября 2022Россия

Опубликовано новое видео крушения Су-34 в Ейске

Очевидцы засняли крушение Су-34 в Ейске на видеорегистратор автомобиля
СюжетИстребитель Су-34 упал возле жилого дома в Ейске

Появилось новое видео крушения Су-34 в Ейске, его засняли очевидцы на видеорегистратор автомобиля. Ролик опубликовало издание «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что самолет летит низко. Перед подлетом к дому в самолете происходит небольшая вспышка, после чего он падает рядом с многоэтажкой и происходит взрыв.

Крушение самолета Су-34 в Ейске произошло 17 октября. По официальным данным, 14 человек погибли, в том числе семья из семи человек, еще 42 — пострадали. Министерство обороны назвало причиной произошедшего возгорание двигателя при взлете. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, оба пилота успели катапультироваться.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, восстановление дома должно завершиться в мае 2023 года. Здание получило серьезные повреждения — третий подъезд будут разбирать полностью, второй и четвертый — частично. Жителей расселили в пункты временного размещения.

Сергей Истомин
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