Опубликовано новое видео крушения Су-34 в Ейске

Очевидцы засняли крушение Су-34 в Ейске на видеорегистратор автомобиля

Появилось новое видео крушения Су-34 в Ейске, его засняли очевидцы на видеорегистратор автомобиля. Ролик опубликовало издание «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что самолет летит низко. Перед подлетом к дому в самолете происходит небольшая вспышка, после чего он падает рядом с многоэтажкой и происходит взрыв.

Крушение самолета Су-34 в Ейске произошло 17 октября. По официальным данным, 14 человек погибли, в том числе семья из семи человек, еще 42 — пострадали. Министерство обороны назвало причиной произошедшего возгорание двигателя при взлете. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, оба пилота успели катапультироваться.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, восстановление дома должно завершиться в мае 2023 года. Здание получило серьезные повреждения — третий подъезд будут разбирать полностью, второй и четвертый — частично. Жителей расселили в пункты временного размещения.