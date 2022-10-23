В Белоруссии оценили попытки Киева признать республику «оккупированной» Россией

В Белоруссии обвинили Киев в попытках втянуть Минск в конфликт на Украине

Киев пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть Минск в конфликт на Украине. С таким обвинением выступил зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич, передает URA.RU.

Так Гайдукевич отреагировал на внесение в Верховную Раду Украины проекта заявления о признании оккупации Белоруссии со стороны России.

«Это попытка опять провоцировать Белоруссию на что-то. Они пугали, что мы вторгаемся, что мы на войну идем. Они пытаются любой ценой Беларусь спровоцировать и втянуть в конфликт. Но мы на провокации не поддадимся », — сказал Гайдукевич.

Гайдукевич подчеркнул, что у Белоруссии одна задача — укрепить границу и не допустить удара по России в спину. Он добавил, что страна «никогда не предаст» Россию.

Политик отметил, что Украина не может говорить о субъектности другого государства, так как «несамостоятельна и не решает ничего» и добавил, что украинские депутаты занимаются своим имиджем, а не реальными проблемами. Гайдукевич также добавил, что инициатора документа, народного депутата Украины Алексея Гончаренко, в Белоруссии не воспринимают всерьез.

Украинские депутаты внесли соответствующий документ на рассмотрение 22 октября. По словам Гончаренко, они просят международное сообщество не только признать оккупацию, но и лишить правительство президента Александра Лукашенко международной правосубъектности. Документ также предлагает прекратить участие Белоруссии в международных организациях и синхронизировать санкции в отношении Москвы и Минска.

Ранее Верховная Рада признала независимость Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации). В Госдуме такой поступок назвали провокацией и попыткой вмешательства во внутренние дела России.

