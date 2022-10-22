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14:49, 22 октября 2022Бывший СССР

В Раде рассмотрят заявление о признании «оккупации» Белоруссии Россией

В Верховную Раду внесли проект заявления о признании «оккупации» Белоруссии Россией

Фото: РИА Новости

В Верховную Раду внесли проект заявления о признании «оккупации» Белоруссии со стороны России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

По его словам, в заявлении, внесенном на рассмотрение парламента, депутаты просят международное сообщество признать белорусскую территорию «временно оккупированной Россией» и лишить правительство президента Белоруссии Александра Лукашенко международной правосубъектности.

Кроме того, документ предлагает прекратить участие республики в международных организациях и синхронизировать санкции в отношении Москвы и Минска.

Ранее Верховная Рада признала независимость Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации). В Государственной Думе назвали подобный шаг провокацией и попыткой вмешательства во внутренние дела России.

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Алевтина Запольская
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